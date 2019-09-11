Beyaz Saray’da artık sana gerek kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, önceki gece Bolton'a, artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti. Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu (dün) sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti. Bolton da Twitter hesabından "Başkan Trump'a dün (önceki) gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi" açıklamasında bulundu. Amerikan medyası, Bolton'ın, Trump ile önceki gece Taliban görüşmelerine ilişkin yaşadıkları tartışmanın ardından görevden alındığını iddia etti. Öte yandan, Bolton'ın yerine vekaleten yardımcısı Charlie Kupperman'ın geleceği ifade edildi.