Evimizde Türk bayrağı dalgalanacak

Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmayı planladıkları güvenli bölge için ilk kara devriyesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin doğusunda hafta sonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ay sonundan önce güvenli bölge oluşmazsa Türkiye'nin kendi başına adım atacağını söylemesi ise iç savaş nedeniyle evlerini terk eden Suriyeli siviller için umut oldu. Evlerini, tarlalarını, dükkanlarını ve hatta çocuklarını terör örgütüne kaptırıp zorla göçe zorlanan 120 bin Tel Abyadlı, sınır hattındaki Akçakale ilçesinde yaşıyor. Güvenli bölgenin bir an önce oluşturulmasını isteyen ilçe sakinleri evlerine dönecekleri günü dört gözle bekliyor.Bugünlerde Fırat'ın doğusunda yaşayan milyonlarca insanın gündeminin ilk maddesinde Türk ve ABD askerlerinin birlikte attıkları ilk kara devriyesi yer alıyor. Akçakale'de de sokaklarda, pazarda, kahvehanelerde yani şehrin her noktasında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge konuşuluyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi zorladığı bölgede sıcak bir gündemle kavrulan bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği eylül ayının sonunu bekliyor. Türkiye'ye sığınan ve tüm umutlarını Türk halkına bağlayan Tel Abyadlı Suriyeliler, topraklarının terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesini istiyor.

Son dakika... İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canlı yayında Fırat'ın doğusundaki güvenli bölgeye giriş anı görüntüleri!

TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ

Çocuklarıyla birlikte 6 yıl önce Tel Abyad'dan zorunlu olarak göç edip, Akçakale'ye yerleştiğini anlatan Yasin Abu, tek isteklerinin yeniden evlerine dönmek olduğunu söyledi. Tel Abyad'ın terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildiğini belirten Abu, "Evimize 1 kilometre uzaktayız ama gidemiyoruz. Evimizin kapıları, pencereleri bile yerinden söküldü. Bizim tek bir isteğimiz var: Evimize dönmek. Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini istiyoruz. ABD'ye güvenmiyoruz ama Türkiye'nin varlığı bizi sevindiriyor ve evimize dönmek adına hepimizi umutlandırıyor. Türkiye'nin bizim için yaptıklarını asla unutmayacağız. Evimize döndüğümüz gün evimin çatısına Türk bayrağı asacağım ve ben ölene kadar Tel Abyad'daki evimin üstünde Türk bayrağı dalgalanacak" dedi.

Öte yandan DHA'nın haberine göre, İdlib kırsalındaki Atme çadır kentine yerleşen Suriyelilerin sayısı 1 milyona ulaştı. Atme kasabasındaki çadır kentte yaşayanların sayısının mayıs ayında 600 bin dolayında oduğu, Esad rejiminin son 3 aydaki saldırıları nedeniyle hızla artıtğı belirtildi.



YPG/PKK İLE ÖSO ARASINDA ÇATIŞMA

Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, Tel Rıfat'ın batısında çatışmalar yaşandı. YPG/PKK, gece saatlerinde Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyindeki Mare'ye sızma amaçlı saldırılar düzenledi. İşgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden saldıran örgüt, ÖSO ile Mare'nin güneybatısındaki Şeyh İsa ve güneyindeki Harbil bölgelerinde ağır silahlarla çatıştı. ÖSO, terör örgütünün sızma girişimini püskürtürken, iki askeri yaralandı.



SMDK'DEN BM'YE İDLİB ÇAĞRISI

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği mektupta, rejim ve Rusya'nın saldırıları neticesinde Türkiye sınırı hattına göç eden sivillere acil yardım çağrısında bulundu.