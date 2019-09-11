Kaçırdıkları uçağı pistte yakalamaya çalıştılar

Olay, İtalya'nın Cagliari kentindeki Cagliari Elmas Havaalanı'nda meydana geldi. 40 yaşındaki İngiliz ve 54 yaşındaki İtalyan, Londra'ya giden uçuşu beklerken havaalanın barına giderek alkol almaya karar verdi. Uçuş saatine yakın zamanda yapılan 3 anonsu da duymayan ikili, uçağın kalkmak üzere olduğunu fark edince, havaalanı acil durum kapısına doğru koştu.

'HAREKET HALİNDEKİ UÇAĞI PİSTTE YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR'

Alkollü ikili, bagajlarını kollarının altına sıkıştırarak havaalanı acil durum kapısını açtı ve piste çıktı. O sırada alarmın da çalmasıyla güvenlik güçleri harekete geçti. İkili, kalkmak üzere hareket etmiş olan uçağı pistte yakalamaya çalıştı.

'2 BİN 64 EURO PARA CEZASI'

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan ikili, uçağın kalkışına engel olamadı. Polisin gözaltına aldığı ikiliye 2 bin 64 euro para cezası verildi ve ikili, bir sonraki Londra uçuşuna da yeni bilet almak zorunda kaldı.