Son dakika haberi: Tecavüzcüye verdikleri cezayı tüm dünya konuşuyor! Pitbull köpeği aldılar ve...

O ülkede yaşanan son dakika haberi sosyal medyada viral oldu. Meksika'da bir suç çetesi, bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişiye kestikleri ceza ile konuşuluyor. Bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişinin ellerini kelepçeledikten sonra çıplak halde yatırıp cinsel organını pitbull köpeklerine yedirdiler. Görüntüler anbean kayıt altına alınırken, olay yerel medyada kendine yer buldu. Saldırgan köpek, adamın cinsel organını parçalarken çete üyeleri de bu durumu kayıt altına aldı. Konunun ayrıntıları ise şoke etti.

İşte kan donduran son dakika haberinin detayları…