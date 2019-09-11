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’dan ’da narkotik eğitimi

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
TİKA’dan Sırbistan’da narkotik eğitimi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) iş birliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Sırbistan polisine "Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi" verildi. TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında verilen eğitime başkent Belgrad'ın yanı sıra Pancevo, Novi Sad, Sabac, Nis ve Vranje şehirlerindeki emniyet müdürlüklerinden 10 polis memuru katıldı. Eğitimin tamamlanmasının ardından Sırbistan İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla sertifika töreni yapıldı. Sabac Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Zlatomir Radovanovic, Türk meslektaşlarına teşekkür etti.
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TİKA’dan Sırbistan’da narkotik eğitimi
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