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kurbanları 18’inci yılda anıldı

Giriş Tarihi: 12.9.2019
11 Eylül kurbanları 18’inci yılda anıldı
ABD'DE 11 Eylül 2001'de gerçekleşen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının üzerinden 18 yıl geçti. "Dünyanın değiştiği gün" olarak tanımlanan saldırılar dün tüm ülkede anıldı. 11 Eylül Anıtı'na çelenk bırakan ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'a gğözdağı vererek, "Eğer ülkemize geri gelirlerse onların olduğu yerek gider ABD'nin daha önce hiç kullanmadığı kadar güç kullanırız" dedi. El-Kaide üyesi teröristler, kaçırdıkları üç uçakla Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a intihar saldırıları düzenlemiş, sonrasında ABD, Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.
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11 Eylül kurbanları 18’inci yılda anıldı
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