ABD şokta! Elektronik sigaraya 6’ncı kurban

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ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı" sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. "Independent" gazetesinin haberine göre, sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve tıbbi olarak tanımlanamayan hastalık nedeniyle Kansas eyaletinde bir kişinin yaşamını yitirdiği ve böylece 33 eyalette görülen 450 vakada 6. ölümle karşılaşıldığını bildirdi. Kansas sağlık departmanından yapılan açıklamada, "hızla gelişen semptomlarla" hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 50'li yaşlarındaki kişinin, eyalette elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı sanılan ilk ölüm olduğunu belirtti. Açıklamada, ölen hastanın hangi tür ürünleri kullanıldığına dair ayrıntılı bilgi sahibi olunmadığı ifade edildi.Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor. Doktorlar, hastalığın bir tür solunum yolu tahribatına benzediğini, vücudun solunan yakıcı bir maddeye tepki verdiğinin anlaşıldığını belirtti. Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve henüz tıbbi olarak tanımlanamayan bu hastalığı, "gizemli akciğer hastalığı" olarak adlandırıyor.