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! Dünya bu haber ile çalkalanıyor! Anneler ayağa kalktı! Savunması herkesi şoke etti!

'dan dünyayı ayağa kaldıracak haberi geldi. isimli kadın 2017 yılında dünyaya getirdiği 4 aylık kız bebeğinin boynunu kırarak öldürdü. Bebeğini kanlar içinde gören baba şok geçirirken, annenin savunması ise dünyayı ayağa kaldıracak türdendi. Davası görülen anneye verilen ceza ise şok etti. İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 19:21
Son Dakika! Dünya bu haber ile çalkalanıyor! Anneler ayağa kalktı! Savunması herkesi şoke etti!

kahreden haber 'dan geldi. 2017 yılında 18 yaşındayken bir kız bebek dünyaya getiren , dört aylık bebeğinin boynunu kırarak onu öldürdü. Cani annenin yaptığı savunma ise dikkatlerden kaçmadı. Anne olmanın hayal ettiği gibi olmadığını, beklentilerini karşılamadığını söyleyen kadın mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili görülen son dakika gelişmesinde ise mahkeme, cani anneye Avustralya yasaları gereği 13 yıl hapis cezası verdi.

İşte konu ile ilgili merak edilen son dakika detaylar...

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Son Dakika! Dünya bu haber ile çalkalanıyor! Anneler ayağa kalktı! Savunması herkesi şoke etti!
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