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İpek Yolu'nun o bölgesinde ile yapılan ticaret %128,2 arttı

2019 yılının ilk yarısında, Tarihi İpek Yolu'nun başladığı bölge olan Xinjiang'da sınır ötesi ile yapılan ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artıp 22 milyar 90 milyon yuana ulaşarak rekor kırdı.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 12:21
İpek Yolu'nun o bölgesinde RMB ile yapılan ticaret %128,2 arttı

Sınır ötesi RMB ile ticaret faaliyetlerine katılan şirketlerin sayısı da yılın başından bu yana %113 arttı. Çin Halk Bankası Urumçi Şubesi'nin verilerine göre, yılın ilk yarısında Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde RMB ile sınır ötesi yapılan mal ticareti hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 128,2 arttı. Bunlar arasında, dış ticaretin ana gücünü oluşturan özel işletmelerin ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 36 kat artışla bölgeden sınır ötesi RMB ile yapılan mal ticaret hacminin yüzde 30,8'ini oluşturdu.

RMB'nin sınır ötesi finansmanı reel ekonomiyi desteklerken, bu finansmanla yürütülen sınır ötesi RMB ile yapılan ticaret hacmi de geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,9 arttı. Çin-Kazakistan Korgas Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi'ne bağlı "pilot banka", Xinjiang'daki 30'dan fazla şirkete yüzde 3,68 ile düşük faizli kredi sağladı. Bu da bölgedeki altyapı tesislerinin inşası, enerji kaynaklarının geliştirilmesi, işletmelerin üretim faaliyetleri ve işbirliği merkezlerinin inşasında önemli bir rol oynadı.

RMB'nin Kuşak ve Yol inisiyatifinin inşasındaki etkisi ve rolü de çok önemli olarak değerlendiriliyor. Haziran ayı sonu itibarıyla Xinjiang, Kuşak ve Yol güzergâhında bulunan 41 ülkeyle 25,4 milyar yuan tutarında sınır ötesi RMB işlemi gerçekleştirdi.

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İpek Yolu'nun o bölgesinde RMB ile yapılan ticaret %128,2 arttı
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