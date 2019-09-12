Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rusya'dan kritik dolar hamlesi

'dan kritik dolar hamlesi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2020’de ABD doları üzerinden dış borçlanma gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, “Muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız.” dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 20:36 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 20:37
Rusya'dan kritik dolar hamlesi

Siluanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'nın sonuna kadar dış borçlanma planlamadıklarını söyledi.

Gelecek yıla ilişkin planlamada dolardan uzaklaşacaklarını anlatan Siluanov, "2020'de dolar olmayan para birimlerinden, muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017'ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7'ye gerilerken, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7'ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2'ye yükseltildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ile birlikte ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan kritik dolar hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN