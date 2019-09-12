Sınır hattında hareketlilik

BUGÜN NELER OLDU

Surıye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi. 4 TIR ile sınıra sevk edilen beton bloklarla TSK'nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirileceği belirtildi. Fırat'ın doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgenin güvenli hale getirilmesi için Türkiye ile ABD tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 12 Ağustos günü Müşterek Harekat Merkezi kurulmuştu. Öte yandan ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, dün Akçakale'de bulunan Müşterek Harekat Merkezi'ne gitti. Heyetlerin güvenli bölge ile ilgili bundan sonra izlenecek yol haritasını belirleyeceği açıklandı.İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları neticesinde 17 Eylül 2018'den bu yana 1 milyon 42 bin sivil yerinden edildi.