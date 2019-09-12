Türkiye’den Netanyahu’nun seçim vaadine sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" yönündeki beyanlarına sert tepki verdi. Bakanlık açıklamasında, "Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Seçim öncesi her türlü yasa dışı mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" dedi. Avrupa Birliği'nden de (AB) Netanyahu'ya tepki geldi. AB Komisyon Sözcülüğü yapılan açıklamada, "AB, taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe, Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır" denildi.