Son Dakika: Uçağın kontrol paneline dökülen kahve düğmeleri eritti, uçak acil iniş yaptı!

Almanya'dan Meksika'ya doğru Atlantik üzerinde seyreden bir uçağın kaptan pilotu kahveyi kontrol paneline dökünce bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Son dakika uçak kazası herkesi korkuturken kahve dökülen panelin ısınması sonucu düğmeler eridi, kokpitte dumanlar yükseldi. 337 yolcusuyla uçan uçak acil iniş yaparak İrlanda'ya indi. İngiltere'deki Hava Kazaları Araştırma Kurumu'nun hazırladığı raporda, kahve kazasının Şubat ayında gerçekleştiği belirtildi.

İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…