Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Uçağın kontrol paneline dökülen kahve düğmeleri eritti, uçak acil iniş yaptı!

: Uçağın kontrol paneline dökülen kahve düğmeleri eritti, uçak acil iniş yaptı!

Günün ürkütücü haberi 'dan geldi. Almanya'dan 'ya doğru uçan uçağın kaptan pilotu kahveyi kontrol paneline dökünce uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İrlanda'ya iniş yapan uçakta kontrol paneline dökülen kahve paneli ısıtınca düğmeler eridi, kokpitte dumanlar yükseldi. İşte korkunç detaylar…

Giriş Tarihi: 13.9.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 18:56
Son Dakika: Uçağın kontrol paneline dökülen kahve düğmeleri eritti, uçak acil iniş yaptı!

'dan 'ya doğru Atlantik üzerinde seyreden bir uçağın kaptan pilotu kahveyi kontrol paneline dökünce bir anda dumanlar yükselmeye başladı. herkesi korkuturken kahve dökülen panelin ısınması sonucu düğmeler eridi, kokpitte dumanlar yükseldi. 337 yolcusuyla uçan uçak acil iniş yaparak İrlanda'ya indi. İngiltere'deki Hava Kazaları Araştırma Kurumu'nun hazırladığı raporda, kahve kazasının Şubat ayında gerçekleştiği belirtildi.

İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Uçağın kontrol paneline dökülen kahve düğmeleri eritti, uçak acil iniş yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN