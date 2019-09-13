Brezilya’da 10 günde 15 bin yangın!

BUGÜN NELER OLDU

Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre bu ayın ilk 10 gününde Cerrado'da 8 bin 12, Amazon'da ise 7 bin 457 yangın çıktı. Uzmanlar, yılın bu zamanlarında her zaman sıcak ve kurak olan Cerrado bölgesinde, hava sıcaklığının son birkaç gün içinde alışılmadık şekilde artmasıyla alevlerin hızlı şekilde yayıldığını ifade etti. Serra do Tabuleiro eyalet parkında 550 hektar alanı yok ettiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, koruma altındaki bu alanda etkili olan alevlerle mücadele etmek için takviye talebinde bulunarak acil durum çağrısı yaptı. Diğer yandan ülkede bu yıl şimdiye kadar çıkan yangın sayısının 100 bini aştığı ve bu rakamın, geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45 daha fazla olduğu kaydedildi.Sao Paulo Üniversitesinden iklim bilimci Carlos Nobre, yangınların insanlar tarafından çıkarıldığını söyledi.Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.