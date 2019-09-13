Dinozorları düşen göktaşı değil, soğuyan hava yok etti

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Bilim insanları, 66 milyon yıl önce yaşanan ve dinozorların yanı sıra yeryüzündeki canlıların yüzde 75'inin yok olmasına neden olan dev göktaşı çarpmasının izlerini taşıyan kaya numuneleriyle gezegenin en karanlık günlerinden birine ışık tutuyor. BBC'deki habere göre Texas Üniversitesi öncülüğünde araştırmayı yürüten ekip, Meksika Körfezi'nin derinliklerindeki kayalardan sondaj yoluyla çıkarılan 130 metrelik bir kesitin içerdiği tortuları inceledi. Göktaşı, Yucatan Yarımadası'nda 200 kilometre çapında bir krater oluşturdu. Dev bir tsunamiye ve bin 500 kilometre uzaklarda bile meydana gelen yangınlara neden oldu. Suyla karışan ve göğe yükselen sülfürün iklimin soğumasına neden olduğu ve bitki ve hayvanların yaşamını sürdürmesini zorlaştırdığı tahmin ediliyor.