Dorian’ın vurduğu Bahamalar’da 2500 kişi kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle 2 bin 500 kişininin halen kayıp olduğu bildirildi. Dorian Kasırgası'nın geçen hafta 5'inci kategoride vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haber alınamayan 2 bin 500 kişiden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği de belirtiliyor.Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi. Bahamalar'a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.