Fransa’da başörtülü kadın bıçaklandı

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Fransa'nın güneyindeki Suryle- Comtal kasabasında başörtülü Müslüman bir kadın, eşi ve çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Fransız Le Parisien gazetesinin haberinde, Sury-le-Comtal'de önceki akşam yaşanan saldırıda başörtülü bir kadının, eşi ile 3 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklandığı belirtildi.Haberde kimliği açıklanmayah kadının ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, 59 yaşındaki saldırganın ise olay sırasında sarhoş olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.