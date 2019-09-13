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’da başörtülü kadın bıçaklandı

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Fransa'nın güneyindeki Suryle- Comtal kasabasında başörtülü Müslüman bir kadın, eşi ve çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Fransız Le Parisien gazetesinin haberinde, Sury-le-Comtal'de önceki akşam yaşanan saldırıda başörtülü bir kadının, eşi ile 3 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklandığı belirtildi.
Haberde kimliği açıklanmayah kadının ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, 59 yaşındaki saldırganın ise olay sırasında sarhoş olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.
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Fransa’da başörtülü kadın bıçaklandı
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