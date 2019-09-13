İlhak vaadine tepki yağdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü düzenlediği bir basın toplantısında siyasi kariyeri açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtilen 17 Eylül'deki erken seçim öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadini yineledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'işgal' vaadine başta Türkiye'den olmak üzere dünyadan tepki yağdı.



'APARTHEİD DEVLETİ'

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

* Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail'in bölgedeki gerginliğin artmasına neden olacak planlarına yönelik endişelerimizi paylaşıyoruz" denildi.



İİT OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

* Netanyahu'nun ilhak vaadini kınayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15 Eylül'de olağanüstü toplanma kararı aldı.

* Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Netanyahu'nun açıklamasının ardından olağanüstü toplandı. Açıklamada, Netanyahu'nun açıklaması tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirilerek kınandı.

* Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric da "Bu tür adımlar ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiği gibi müzakereleri ve bölgesel barışı yeniden canlandırma potansiyeline de zarar veriyor ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ciddi şekilde baltalıyor" dedi.



FACEBOOK YASAK GETİRDİ

medya sitesi Facebook üzerinden ülkesindeki Arap azınlığa yönelik tahrik edici mesaj paylaşmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hesabının mesaj gönderme özelliği engellendi. Provakatif açıklamalarını sürdüren Netanyahu ise, "Geniş çaplı operasyon yapmaktan başka seçenek kalmamış gibi görünüyor" ifadesiyle bu kez de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bir saldırı tehdidinde bulundu.

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