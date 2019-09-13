Kongo’da tren raydan çıktı: 50 ölü

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KongoDemokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen tren kazasında en az 50 kişi hayatını kaybetti. İnsani İşler Bakanı Steve Mbikayi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mayibaridi kenti yakınlarında gece saatlerinde bir trenin raydan çıktığını duyurdu. Çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Mbikayi, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ülkede mart ayında bir ay içerisinde 3 kargo treni kazası meydana gelmişti. KDC'de, eskimiş raylar ve trenlerin kullanıldığı demiryolu ulaşımındaki kazalar ciddi can kayıplarına yol açıyor.