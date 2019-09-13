‘Kuraklık bitsin’ diye yağmur duasına çıktılar

BUGÜN NELER OLDU

Endonezya'da orman yangınları nedeniyle 6 eyalette hava kalitesinin düştüğü bildirildi. Güney Sumatra, Riau, Jambi, Doğu, Batı ve Güney Kalimantan eyaletlerinde bir aydır devvam eden orman ve çalılık alandaki yangınlar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava kirliliği nedeniyle binlerce kişi solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle hastanelere başvururken, bazı eyaletlerdeki okullarda geçici süreyle eğitime ara verildi. Sumatra ve Borneo'da bazı yerel gruplar aşırı kurak geçen sezon nedeniyle yangınların çıktığını söyleyerek yağmur duasına çıktı.Avustralya'da ise ekimde başlayan ve nisana kadar devam eden yangın sezonu bu yıl erken başladı. Eylülde ülkenin en yoğun nüfusuna sahip Queensland eyaletinde başlayan yangınlar komşu New South Wales eyaletine de sıçradı. Ülkede şu an 140 yangın birden söndürülmeye çalışılıyor.