Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Pilot kahve dökünce uçak acil iniş yaptı

Pilot kahve dökünce uçak acil iniş yaptı

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Pilot kahve dökünce uçak acil iniş yaptı
Almanya'dan Meksika'ya giden ve 337 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının pilotun kontrol panellerine kahve dökmesi üzerine Atlas Okyanusu semalarında seyrederken acil dönüş yaptığı belirtildi.
İngiliz hava uzmanları tarafından hazırlanan rapor, 6 Şubat tarihinde yaşanan olayı ortaya çıkardı. Buna göre Almanya'nın Frankfurt kentinden Meksika Cancun'a giden uçağının pilotu ses kontrol panellerinin üzerine kahve döktü. Panel erimeye başlarken kokpit de duman altında kaldı. Pilotların oksijen maskesi takmak zorunda kaldığı, iletişim konusunda sorun yaşadıkları belirtildi. Bunun üzerine Atlas Okyanusu üzerinde seyreden uçak İrlanda'nın Shannon kentine yönünü çevirdi ve başarılı bir iniş yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pilot kahve dökünce uçak acil iniş yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN