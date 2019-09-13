Pilot kahve dökünce uçak acil iniş yaptı

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Almanya'dan Meksika'ya giden ve 337 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının pilotun kontrol panellerine kahve dökmesi üzerine Atlas Okyanusu semalarında seyrederken acil dönüş yaptığı belirtildi.İngiliz hava uzmanları tarafından hazırlanan rapor, 6 Şubat tarihinde yaşanan olayı ortaya çıkardı. Buna göre Almanya'nın Frankfurt kentinden Meksika Cancun'a giden uçağının pilotu ses kontrol panellerinin üzerine kahve döktü. Panel erimeye başlarken kokpit de duman altında kaldı. Pilotların oksijen maskesi takmak zorunda kaldığı, iletişim konusunda sorun yaşadıkları belirtildi. Bunun üzerine Atlas Okyanusu üzerinde seyreden uçak İrlanda'nın Shannon kentine yönünü çevirdi ve başarılı bir iniş yaptı.