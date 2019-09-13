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Son Dakika: 'de bombalı saldırı: 13 sivil yaralandı

Son Dakika: 'nin kuzeyindeki ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 7 sivil yaralandı. Afrin'in ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgede infilak ettirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 11:41
Son Dakika: Afrin'de bombalı saldırı: 13 sivil yaralandı

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'in Ragu Caddesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Olay yerine ulaşan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yaralıları sağlık merkezlerine sevk etti. Ekipler, patlamanın ardından çıkan yangına da müdahale etti.

Son dakika... Afrin'de bombalı saldırı: İlk görüntüler

Patlama sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi. Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezinde 8 Ağustos'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

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Son Dakika: Afrin'de bombalı saldırı: 13 sivil yaralandı
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