Son dakika haberi: DNA testi korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar...

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika haberi olarak duyurulan olay, uzun süre ülke gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Edinilen bilgiye göre, beyaz bir Amerikalı çift, çocuk sahibi olaiblmek için yedi yıl önce kliniğe başvurdu. Çift, bu uğurda yarım milyon dolardan fazla para harcarken, çocuk sahibi olabilmek için büyük fedakarlık gösterdiler.

DNA TESTİ KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Klinikte yürütülen çalışmalar sonuç verdi ve çift, 2013 yılında kızlarını kucaklarına aldı. Tam bu noktada, kızlarının büyümesinin akabinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Farklılığın tespit edilmesi çok fazla zaman almazken, hemen DNA testi yapıldı. DNA testi ise korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

İşte, son dakika haberinin detayları