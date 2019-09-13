‘Süper Dünya’da su bulundu

İngiltere'nin Londra Üniversitesi Akademisi'nden (UCL) bilim insanları, sonuçları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlanan araştırmada, Dünya'ya 110 ışık yılı mesafede, "K2-18 b" adlı öte gezegenin atmosferinde su buharı izine rastlandığını bildirdi. Kepler Uzay Teleskobu'nun 2015'te keşfettiği K2-18 b'nin Dünya'nın iki katı büyüklüğünde ve 8 kat fazla öz kütleye sahip olduğunu belirten araştırmacılar, öte gezegenin yörüngesinde döndüğü kızıl cüce yıldız K2-18'e suyun istikrarlı şekilde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunduğunu belirtti. Araştırma kapsamında Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemlerini inceleyen bilim insanları, "geçiş spektroskopisi" adı verilen yöntemle K2-18 b'nin yörüngesindeki yıldızın önünden geçerken oluşan ışık değişimlerini inceleyerek su buharının varlığını tespit etti. Bilim insanları K2-18 b'nin geniş bir atmosfere sahip kayalık bir gezegen olabileceğini veya tamamen suyla kaplı olabileceğini ifade etti.

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