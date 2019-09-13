Türk askeri Kosovalı öğrencilerin yüzünü güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında 20 yıldır görev yapan Türk askeri, her eğitim öğretim yılında olduğu gibi bu yıl da Kosova genelinde ihtiyaç sahibi 500 Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı ihtiyaç sahibi çocuğa okul çantası ile kırtasiye seti yardımında bulundu. Mamuşa'da dağıtım yapılan Anadolu İlköğretim Okulu'na giden Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, "Asker ağabeyler çantalarınızı güzelce doldurdular ki sizler güzel güzel okuyasınız ve büyüyüp bir yerlere gelesiniz. Onlar size bu çantaları hediye ediyorlar ki sizler ilerde doktor, subay, öğretmen ve avukat olasınız" şeklinde konuştu. Türk askerlerinin dağıttığı çanta ve kırtasiye malzemelerini alan çocuklar da yardımlarından dolayı Mehmetçiğe teşekkür ettiler.