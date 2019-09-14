ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Trump, Veliaht Prens bin Selman'ı telefonla aradı.

Donald Trump, görüşmede, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını destekleyen her konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, Suudi Arabistan'daki 2 büyük petrol tesisine yönelik terör saldırısının ve benzer saldırıların ABD ekonomisini ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Trump, Muhammed bin Selman ile ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait 2 fabrikaya yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.