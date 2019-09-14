ABD ile İsrail hattında telekulak krizi

ABD'de yayın yapan siyaset dergisi Politico'nun gündeme taşıdığı İsrail'in son iki yıldır ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini dinlediği haberi ortalığı karıştırdı. Haberde İsrail'in Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla dinlemeleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington'da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi.



BELGE SIZINTISI OLMUŞTU

Trump yönetiminin bu konuda İsrail'e herhangi bir tepki vermediğine dikkati çekilen haberde, Trump'ın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşları ile güvenlikli olmayan cep telefonları ile konuştuğu iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Politico'nun iddiasını 'fahiş bir yalan' olarak niteledi. Trump ise gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Buna gerçekten inanmayı çok zor buluyorum, İsrail ile ilişkilerim gerçekten de çok iyi. Ben bu hikayeye inanmıyorum" yanıtını verdi. 2006 yılında ABD Savunma Bakanlığı çalışanı Lawrence Franklin, ABD'nin İran politikaları ile ilgili gizli belgeleri İsrail'e vermekten ötürü 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra bu cezası 10 ay ev hapsine çevrilmişti.

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