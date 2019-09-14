İşte ABD’nin 40 tonluk bombalarla vurduğu DEAŞ hedefleri

BUGÜN NELER OLDU

ABD'yeait savaş uçaklarının 10 Eylül günü Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın konuşlandığı bölgeye düzenlendiği operasyonun uydu görüntüleri yayımlandı. Planet Labs Inc., isimli kuruluş, uluslararası koalisyon ve Irak güçlerinin Salahaddin vilayetinin Kanus Adası'nda gerçekleştirildiği ortak operasyonda vurduğu terör örgütü DEAŞ'e ait hedeflerin görüntülerini paylaştı. Kanus Adası'ndaki bölgenin bombardımandan önce ve sonraki uydu görüntüleri karşılaştırılırken, bombardıman sonrasında bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor. Görüntüleri yorumlayan Hollanda merkezli çatışma ve çevre olaylarını uydu görüntüleriyle takip eden PAX isimli kuruluşun uzmanlarından Wim Zwijnenburg, bölgede herhangi bir yapı bulunmadığını, yeraltı sığınıklarının olmasının da mümkün görünmediğini bildirdi.