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İşte ’nin 40 tonluk bombalarla vurduğu hedefleri

’nin Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanlığı, F-35 ve F-15 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen operasyonda 40 tonluk patlayıcı madde kullandı.

Giriş Tarihi: 14.9.2019
İşte ABD’nin 40 tonluk bombalarla vurduğu DEAŞ hedefleri
ABD'ye ait savaş uçaklarının 10 Eylül günü Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın konuşlandığı bölgeye düzenlendiği operasyonun uydu görüntüleri yayımlandı. Planet Labs Inc., isimli kuruluş, uluslararası koalisyon ve Irak güçlerinin Salahaddin vilayetinin Kanus Adası'nda gerçekleştirildiği ortak operasyonda vurduğu terör örgütü DEAŞ'e ait hedeflerin görüntülerini paylaştı. Kanus Adası'ndaki bölgenin bombardımandan önce ve sonraki uydu görüntüleri karşılaştırılırken, bombardıman sonrasında bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor. Görüntüleri yorumlayan Hollanda merkezli çatışma ve çevre olaylarını uydu görüntüleriyle takip eden PAX isimli kuruluşun uzmanlarından Wim Zwijnenburg, bölgede herhangi bir yapı bulunmadığını, yeraltı sığınıklarının olmasının da mümkün görünmediğini bildirdi.
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İşte ABD’nin 40 tonluk bombalarla vurduğu DEAŞ hedefleri
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