Orman kundakçısı teröristler yakalandı

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Türkiye'nindört bir yanında son aylarda yaşanan orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK'nın 3 kişilik kundaklama ekibi yakalandı. İstanbul Arnavutköy'de piknik tüpüyle ormanı yakmak isterken suç üstü yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şamlar Orman Parkı mevkiinde orman yangını çıkarmak istedikleri tespit edilen PKK'nın gençlik yapılanması üyesi H.A. (26), K.D. (25) ve H.Ç. (20)'yi takibe aldı. İplerle birbirine bağladıkları iki piknik tüpüyle ormanlık alanı kundaklamayı ve orman yangını çıkarmayı hedefleyen terör 3 kişi ormanlık alana giriş yaptıkları sırada polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A. ve H.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu. K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerden birinin geçmişte İstanbul'da araç kundaklama olaylarına karıştığı için gözaltına alındığı ve tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında üç şüpheliyle bağlantısı bulunan kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü ve gözaltı sayısının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi. Şüphelilerin yangın çıkarmak için ormanlık alana ticari bir araçla geldikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.