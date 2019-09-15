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’de bina çöktü, çok sayıda yaralı var

’nin eyaletinin Wildwood şehrinde çöken üç katlı bir binada 20 kişinin yaralandığı açıklandı. İtfaiyecilerin yıllık yaptıkları bir etkinlik sırasında binanın çöktüğü öğrenildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019 09:21

ABD'nin New Jersey eyaletinin Wildwood şehrinde çöken üç katlı bir binada 20 kişinin yaralandığı açıklandı. İtfaiyecilerin yıllık yaptıkları bir etkinlik sırasında binanın çöktüğü öğrenildi.

Acil durum yetkilileri, Jersey eyaletinin tatil beldesi olan Wildwood şehrinde hafta sonu itfaiyecilerin yaptığı bir etkinlik sırasında üç katlı evin tamamen çökmesi sonucunda en az 20 kişini yaralandığını duyurdu.
Yetkililer, Binanın çöktüğü sırada içeride kaç kişinin olduğunu belirlemeye çalıştıklarını, ölen olmadığını yaralıların bölgedeki Hastanelere gönderildiğini açıkladı.

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ABD’de bina çöktü, çok sayıda yaralı var
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