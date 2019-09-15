Aramco’ya drone saldırısı

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SUUDI Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Tesislerde çıkan yangın saatler sona kontrol altına alınabildi. Suudi Arabistan SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir tarafı suçlamazken, Yemen'de aktif olan Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Husi sözcüsü saldırılarda 10 insansız hava aracının kullanıldığını belirtti ve gelecekte yeni saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.