Bir cisim yaklaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gökbilimciler, Güneş sistemimizi ziyaret eden yıldızlararası bir cisim tespit etti. Gittikçe hızlanarak Dünya'ya yaklaşan gizemli kayanın yolculuğu tamamen farklı bir yıldızdan başlamış gibi görünüyor. Bilim insanlarına göre cismin çizdiği tuhaf yörünge başka bir yıldız sisteminden geldiğine kanıt olabilir. Güneş sistemimizdeki nesnelerin Güneş etrafında dönerken sahip oldukları eliptik yörüngenin aksine yeni cisim, hiperbolik hareket ediyor ve bu da onun Güneş sisteminin etrafında değil, içinde ilerlediğini gösteriyor. Kaya, 2017'de Güneş Sistemimizde tespit edilmiş ilk yıldızlar arası cisim olan ve o zamandan beri bilim insanlarının gizemini çözemediği 'Oumuamua'nın (uzaktan gelen yolcu) ardından gelen ikinci yıldızlar arası cisim olacak. Nesnenin bir uzaylı aracı olabileceğini iddia edenler bile var. Yeni cisim ilk olarak ağustos sonunda, kendi yaptığı teleskopla onu gören amatör gökbilimci Gennady Borisov tarafından tespit edildi. Borisov olası keşfini internette yayımladı. Cisim ufuk çizgisene paralel olarak ilerlediği için sadece gün doğumundan hemen önceki kısa zaman diliminde gözlemlenebiliyor.