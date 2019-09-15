İngiltere’de aile içi şiddet zirveye çıktı

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İngıltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın oluşturduğu Birleşik Krallık'ta aile içi şiddet sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı son beş yılın en yüksek düzeyine çıktı. BBC'nin ülke genelindeki 43 emniyet müdürlüğünden elde ettiği verilere göre, 2018'de aile içi şiddet sonucunda 173 kişi hayatını kaybetti. Bu, 2014 yılından bu yana ulaşılan en yüksek sayı. Aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2014'te 165, 2015'te 160, 2016'da 139 ve 2017'de de 141 oldu. BBC'nin incelediği verilere göre, 2019 yılına ait ilk 100 cinayetin de yaklaşık beşte biri eş, eski eş ya da bir başka aile üyesi tarafından işlendi.