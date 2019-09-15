‘Türkiye, NATO’da önemli bir ortak’

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ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, New York Yabancı Basın Merkezi'nde ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik soruları cevapladı. "Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli bir ortak olmaya, biz de NATO müttefiki olarak Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz" diyen Harrigian, "Her zaman üzerinde çalışmak zorunda kalacağımız gerginlikler olacak, ama Türk ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sağlam olduğu konusunda sizi temin ederim. Güçlü ilişkimiz var" dedi.