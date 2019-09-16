ABD-İran arasında ARAMCO krizi

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İSLAM İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cidde'deki toplantısında Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile düzenlenen iki saldırıya da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Abkayk petrol tesisine düzenlenen insansız hava aracı saldırısını güçlü şekilde kınadığımızı vurgulamak isterim" ifadesini kullandı. Öte yandan saldırı Suudi Arabistan ve İran'ın ilişkilerini daha da gerginleştirirken, ABD'nin saldırıdan İran'ı sorumlu tutması üzerine, İran bu iddiayı yalanladı. Twitter hesabından yaptığı açıklamadaysa ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Amerikalıların İran'a karşı uyguladıkları "maksimum baskı politikasında başarısız oldukları için" bunu "maksimum yalan politikasına çevirdiğini" belirterek Suudi Arabistan'n 5 yıldır Yemen'e yönelik savaş sürdürdüğünü savundu.Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlendiği belirtilse de, The Wall Street Journal gazetesi saldırının Irak'tan da gerçekleştirilmiş olabileceğini bildirdi. Bu iddia üzerine Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Irak topraklarının kullanıldığı belirtildi.