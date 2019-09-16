ABD’den yine teröriste destek

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü YPG/PKK'ya yardımı sürüyor. ABD, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG'ye 200 araçlık askeri yardım daha gönderdi. ABD, YPG/ PKK'nın Suriye'deki kolu DSG kontrolünde bulunan bölgelere lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat sağladı. Kuzey Irak'ın güneyinde yaklaşık 200 araçlık konvoy, Kamışlı kentinden geçerek DSG kontrolündeki bölgeye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölgenin kurulması için eylül ayı sonunu işaret etmişti.Öte yandan Suriye'nin Deyrezzor bölgesinde, Suriye rejim güçleri ile DSG arasındaki gerginlik artıyor. Deyrezzor bölgesinin ikiye ayıran Fırat nehrinin batısındaki bölgeleri kontrol eden Suriye rejimi kuvvetleri ile Fırat nehrinin doğusunu kontrol eden DSG güçleri arasında son 1 haftadır gerginliğin arttığı kaydediliyor.