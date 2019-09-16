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Ukrayna'da evinin bahçesine bırakılan bombalı paketi açan rektörün eli koptu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda Ternopil Ulusal Ekonomi Üniversitesi Rektörü Andrey Krysovaty'in evinin bahçe kapısına bırakılmış olan bir paketi aldığı görülüyor. Paketi inceleyerek bahçede yürüyen rektörün yanına daha sonra eşi geliyor. Rektörün, paketi açmasıyla patlama yaşanıyor. Dumanların kalkmasının ardından rektörün eşinin yerde yattığı, rektörün de bahçede acı içinde koştuğu görülüyor. Hastaneye kaldırılan rektörün elinin dikildiği; eşinin bir gözünü kaybetme riski bulunduğu belirtildi. DHA