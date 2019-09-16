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Dehşete düşüren görüntüler! Sürat teknesinin arkasına bağladığı köpekbalığını...

ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Yüksek hızlı bir tekneye bağladığı köpekbalığına akılalmaz işkenceler yapan Floridalı adam 10 gün hapis cezası aldı. İşte o kan donduran görüntüler...

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 12:54
Dehşete düşüren görüntüler! Sürat teknesinin arkasına bağladığı köpekbalığını...

ABD'de yüksek hızlı bir tekneye bağladığı köpekbalığını ölümüne sürükleyen Floridalı adam 10 gün hapis cezası aldı. Robert Benac III aldığı hapis cezasının yanı sıra, 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin TL) para cezası ödeyecek ve hayvan barınağında 250 saat kamu hizmetinde bulunacak. Ayrıca hayvana eziyet kabahatinden suçlu bulunduğu için balıkçılık lisansına üç yıllığına el konacak.

The Bradenton Herald'a göre Benac, başka hayvana ağır eziyet suçlamalarıyla daha yargılanmak için mahkemeye çıkmak üzereyken uzlaşmayı kabul etti.

Sürat teknesiyle köpek balığını sürükleyen ve balıkların boğazına alkol döken adam hapse atıldı

Olaya karışan Michael Wenzel da, şubatta benzer bir uzlaşma anlaşmasını kabul ederek, cezasını 5 hafta sonuna yayılacak şekilde çekmek üzere 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltında yer alan üçüncü kişi Spencer Heintz'a karşıysa suçlamaların düştüğü belirtildi.

Olay, 2017'nin temmuz ayında bir teknenin arkasına bağladığı köpekbalığını sürükleyen adamların videosu viral olunca ortaya çıktı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde şüphelilerin güldüğü duyuluyor.

Videoda adamlardan biri köpekbalığını işaret ederek "Bak, zaten neredeyse öldü" diyor. Florida Balıkları ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) videoyla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu olaydan sonra, adamların bir köpek balığını vurduğu ve canlı balıkların boğazına alkol döktüğü diğer videolar da ortaya çıktı.

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Dehşete düşüren görüntüler! Sürat teknesinin arkasına bağladığı köpekbalığını...
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