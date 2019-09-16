İlhak hamlesi alçakça bir girişim

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İsrail'de yarın yapılacak seçimler öncesinde son kozlarını oynayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetini açıklaması Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu. Bu gelişme dün Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu utanç verici açıklama, Ortadoğu'da kalıcı barış umutlarını yok etme pahasına yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönlik alçakça bir girişimdir" dedi. "Bazı ülkelerin verdiği açık destekle cesaret bulan İsrail, toplu cezalandırmaya, hatta giderek ırkçı bir apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarına devam etmektedir" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Ümmetin tüm üyeleri sesli ve birlikte tepki vermiş olsaydı, ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti." İİT ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısında kabul edilen karar tasarısında da Netanyahu'nun ilhaka yönelik açıklaması şiddetle kınandı. Bu arada Çavuoğlu, toplantının ardından İsrail tarafından Türkiye'ye yöneltilen eleştirileri şöyle değerlendirdi: "Açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden hunharca katlediyor, tüm dünyanın gözü önünde alçakça devlet terörizmi uyguluyor, bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor. Haklı davayı sonuna kadar savunacağız."