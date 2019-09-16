Kan donduran son dakika haberi: 6 yaşındaki kız çocuğu boğazında kesiklerle ölü bulundu

Olay dün akşam Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 6 yaşında bir kız çocuğu yaşadığı mahallede akşam saatlerinde kayboldu. Durumu fark eden aile polis ekiplerine haber verdi. Bir kişi tutuklandı ve diğer sanığı yakalamak için 13 üyeli bir soruşturma ekibi kuruldu. Polis sözcüsü, suçun ardındaki nedenin henüz bilinmediğini açıkladı. Bazı görgü tanıkları, 6 yaşındaki kızı, kurbanın babasıyla çalışan bir erkekle gördüklerini bildirdikten sonra bir yakınının evinde bulundu.