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Kan donduran son dakika haberi: 6 yaşındaki kız çocuğu boğazında kesiklerle ölü bulundu

’ın başkentini de içinde barındıran eyaletinden dehşet verici bir son dakika haberi geldi. Pazar günü geç saatlerde yaşadığı mahallede kaybolan altı yaşındaki bir kız çocuğu için mahalleli ve resmi ekipler harekete geçti. Saatler süren arama çalışmalarının ardından polis ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. Polis sözcüsü, kız çocuğunun endi evinden iki kilometre uzaktaki bir evde boğazında bıçak kesikleriyle ölü bulunduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 12:57
Kan donduran son dakika haberi: 6 yaşındaki kız çocuğu boğazında kesiklerle ölü bulundu

Olay dün akşam 'ın eyaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 6 yaşında bir kız çocuğu yaşadığı mahallede akşam saatlerinde kayboldu. Durumu fark eden aile polis ekiplerine haber verdi. Bir kişi tutuklandı ve diğer sanığı yakalamak için 13 üyeli bir soruşturma ekibi kuruldu. Polis sözcüsü, suçun ardındaki nedenin henüz bilinmediğini açıkladı. Bazı görgü tanıkları, 6 yaşındaki kızı, kurbanın babasıyla çalışan bir erkekle gördüklerini bildirdikten sonra bir yakınının evinde bulundu.

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Kan donduran son dakika haberi: 6 yaşındaki kız çocuğu boğazında kesiklerle ölü bulundu
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