Kürtaj doktorunun evinde 2246 fetüs çıktı

ABD'de, yaptığı yasadışı kürtajlar nedeniyle kötü bir üne sahip olan doktor Ulrich Klopfer'in ölümünün ardından evinden 2 bin 246 fetüs çıktı. 45 yılda binlerce kürtaj operasyonunu yapan Klopfer'in çalıştığı klinik, 2015'te kapatılmıştı. ABD'de bir kürtaj kliniğinde çalışan doktorun evinde binlerce fetüs kalıntısı bulunması büyük şaşkınlık yarattı. llinois eyaletinde yaşanan olay, yıllarca yaptığı yasadışı kürtajlar nedeniyle adından söz ettiren Ulrich Klopfer'in ölümünden sonra ortaya çıktı.







Kötü bir üne sahip doktorun 3 Eylül'de hayatını kaybetmesiyle evine giden ailesi, evde yüzlerce fetüs buldu. Olayın polise haber verilmesi üzerine Klopfer'in evinde, iyi korunmuş durumda olan 2 bin 246 fetüs olduğunu tespit etti. Ancak polis, Klopfer'in evinde hastalara yasadışı kürtaj yapıp yapmadığına dair herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı.



LİSANSI İPTAL EDİLMİŞTİ

Klopfer'in çalıştığı kürtaj kliniğin lisansı, hastaların kayıtlarını tutmadığı, eyaletin sıkı kürtaj yasaları kapsamında çalışmadığı ve kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara en az 18 saat öncesinde verilmesi zorunlu olan bilgilendirmenin verilmediği gerekçesiyle 2015'te iptal edilmişti. Yıllarca yasadışı kürtaj yapan Ulrich Klopfer, kürtaj karşıtı gruplar tarafından da eleştirilmişti. Yaklaşık 45 yılda binlerce kürtaj operasyonu gerçekleştirdiği bilinen Klopfer, eyaletin en çok kürtaj yapan doktorlarından biri olarak tanınıyordu.

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