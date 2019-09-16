‘Netanyahu demokrasi için tehlike’

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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak Tel Aviv'de düzenlediği seçim mitinginde, Netanyahu'nun kazanması durumunda "ülkedeki demokrasinin" tehlikeye gireceğini söyledi. Eski Başbakan Barak, mitingde yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde sandıklarda yolsuzluk yapıldığını iddia edeceğini öne sürdü. Mitinge katılan göstericiler, üzerinde "suç bakanı", "yalancı", "yozlaşmış başbakan" ve "demokrasi kazansın" gibi Netanyahu'yu suçlayan afiş ve dövizler taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise, Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklama geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyuran Trump, New York'ta eylülün son haftası yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışında Netanyahu ile bir araya geleceğini söyledi. Trump, "İsrail seçimlerinden sonra bu Karşılıklı Savunma Anlaşması konusundaki görüşmeleri sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" yorumunu yaptı.