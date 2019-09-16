O ülkeden son dakika haberi! Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Kolomiya'dan şoke eden bir son dakika haberi geldi. Kolombiyalı yetkililer, yerel hükümet yetkililerini taşıyan küçük bir uçağın ülkenin güney kesiminde düştüğünü ve aralarında dokuz kişiden yedisini öldürdüğünü söylediler.

Ayrıntılar geliyor...

Sivil Havacılık Ajansı, çift motorlu PA31'in, Pazar öğleden sonra Popayan kentinde yola çıktıktan birkaç dakika sonra bir eve düştüğünü söyledi. Transpacifico şirketi tarafından işletilen uçaklar, Lopez de Micay şehrine yöneldi.

Cauca eyaletinin Valisi Oscar Campo, uçağın yerel hükümet yetkililerini taşıdığını tweetledi ve iki mağdurun sağlığı için dua ettiğini söyledi.