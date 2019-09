Son dakika haberi... Felicity Huffman hapis cezası aldı! Skandalın perde arkası...

Bir dönem dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Umutsuz Ev Kadınları ile yıldızı parlayan Felicity Huffman hakkındaki son dakika kararı son duruşma ile verildi. Suçunu kabul eden Amerikalı oyuncu, cezayı hak ettiğini söyledi. Peki ABD'li oyuncu Felicity Huffman kimdir?

Huffman; 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.

Ünlü yıldızın, kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için bir kişiye 15 bin dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

'''Felicity Huffman''' ''(d. 9 Aralık 1962)'' Emmy, Altın Küre ve SAG ödülü sahibi ABD'li oyuncu. Ayrıca 2005 yılında Transamerica filmindeki rolü ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na aday gösterilmiş, bu dalda Altın Küre ödülünü kazanmıştır. Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Lynette Scavo karakteri ile Emmy ve SAG ödüllerini almıştır.

1988: ''Things Change'' - The Wheel of Fortune Girl

1990: ''Reversal of Fortune'' - Minnie

1991: ''Golden Years'' - Terry Spann

1993: ''The X-Files'' - Dr. Nancy Da Silva

1995: ''Hackers'' - Prosecuting Attorney

1997: ''The Spanish Prisoner'' - Pat McCune

1999: ''Magnolia'' as Cynthia

2003: ''House Hunting'' - Sheila

2004: ''Raising Helen'' - Lindsay Davis

2004: ''Christmas with the Kranks''- Merry

2005: ''Transamerica'' - Sabrina 'Bree' Osbourne

2007: ''Georgia Rule'' - Lilly

2008: ''The Politician's Wife''

2008: ''Phoebe in Wonderland''