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Son dakika: Korkunç olay!O ülkede poşetlenmiş İnsan kalıntıları bulundu

'da yaşanan son dakika haberi dehşete düşürdü. Meksika'nın Jalisco eyaletinde ağır sinek salgını ve sonrasında gelen ağır koku nedeniyle halk büyük panik yaşadı. Yetkililerin bölgeye gelmesiyle korkunç manzra gün yüzüne çıktı. Tam 119 poşetin içinde insan kalıntıları bulundu.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 12:38
Son dakika: Korkunç olay!O ülkede poşetlenmiş İnsan kalıntıları bulundu

'da korkunç olay böyle gün yüzüne çıktı! Eylül ayında bölgedeki sinek saldını ve ağır koku nedeniyle panik yaşayan halk yetkililere haber verdi. Yapılan araştırma sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı.

İşte son dakika korkunç olayın detayları...

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Son dakika: Korkunç olay!O ülkede poşetlenmiş İnsan kalıntıları bulundu
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