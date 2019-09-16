Son dakika: Korkunç olay!O ülkede poşetlenmiş İnsan kalıntıları bulundu

Meksika'da korkunç olay böyle gün yüzüne çıktı! Eylül ayında bölgedeki sinek saldını ve ağır koku nedeniyle panik yaşayan halk yetkililere haber verdi. Yapılan araştırma sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı.

İşte son dakika korkunç olayın detayları...



