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Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Amerikalı grubu 'ın solisti evinde ölü bulundu. polisinden yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve müzisyen 'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi. Ocasek'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 10:13
Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Amerikalı rock müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi.

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve müzisyen Ocasek'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Ocasek'in ölüm nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

Ocasek ve Benjamin Orr tarafından 1976'da kurulan The Cars grubu, 1970'lerin sonu ve 80'li yıllarda çıkardıkları "My Best Friend's Girl" ve "Drive" gibi şarkılarıyla üne kavuşmuştu. Grubun solisti Ocasek, birçok şarkının müziğini ve söz yazarlığını yapmıştı.

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