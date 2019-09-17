Ebolaya bir yılda bin 984 kurban

BUGÜN NELER OLDU

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuz sonunda başlayan ebola salgınında şu ana kadar bin 984 kişi hayatını kaybetti. KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 3 bin 128 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 17 kişide Ebola virüsüne rastlandı. Verilerde, eboladan bin 984 kişinin yaşamını yitirdiği, 111 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen eboladan kaynaklandığı bilgisine yer verildi. Yapılan tedaviyle ebola virüsü taşıyan 948 kişi sağlığına kavuşurken, 85 hastanın ise tedavisi sürüyor.