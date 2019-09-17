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Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez
Belçika'nın Flaman kesiminde bir aile hekiminin, köpeği hasta olan bir çalışan için verdiği "14 gün işe gidemez" raporu tartışmalara neden oldu. İşveren, köpek sahibi çalışanın işine son vermeye; raporu veren aile hekimi hakkında da Tabip Örgütü Etik Kurulu'na şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Belçika medyasında yer alan habere göre, bir beton şirketinin çalışanı, köpeğinin hasta olduğu gerekçesiyle iş yerinden birkaç gün izin aldı. Ancak şirket çalışanı, bir süre sonra elinde 14 günlük bir doktor raporu ile geldi. Raporda, hekim tarafından, beton şirketi çalışanının, "hasta köpeğine bakması için 14 gün işe gidemeyeceği" belirtiliyordu. Şirket sahibi, bu raporu "iyi niyet sınırlarını aşan bir davranış" olarak değerlendirerek çalışanın işine son verileceğini söyledi. Sosyalist Parti ise, evcil hayvanı hasta olan çalışanlara izin hakkını savunuyor.
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