Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İspanya yeniden genel seçimlere gidiyor

yeniden genel seçimlere gidiyor

VI.'nin hükümet kurmak için herhangi bir adayın gerekli desteği bulunmadığını onaylanmasından sonra ülkenin 10 Kasım'da yeniden genel seçimlere gideceği açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 00:05 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 00:05
İspanya yeniden genel seçimlere gidiyor
İspanya Kralı Felipe VI., hükümet kurmak için herhangi bir adayın gerekli desteği bulunmadığını teyit etti. Bu nedenle Kongre'nin güvenini istemek için herhangi bir siyasi lideri aday göstermeyeceğini açıkladı. Başbakan Vekili Pedro Sanchez de İspanya'nın 10 Kasım'da erken parlamento seçimleri yapacağını açıkladı.

Kraliyet Sarayı'ndan yayınlanan bildiride, "Kral Majesteleri siyasi partilerin tayin ettiği temsilcilerin parlamenter temsiliyle aktardıkları bilgileri aldıktan sonra, Milletvekilleri Kongresi için gerekli desteği alan hiçbir aday olmadığını karar vererek, güven oylamasına gitmesi için hiçbir adaya hükümet kurması için yetki vermeme kararı almıştır" denildi.

"ÜLKE KASIM AYINDA SEÇİMLERİ TEKRARLAMAYA MAHKUMDUR"
Kraliyet Sarayı'ndan yapılan bu açıklamanın hemen ardından Başbakan Vekili Pedro Sanchez de İspanya'nın 10 Kasım'da erken parlamento seçimleri yapacağını doğruladı. Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İstişareler bitmiştir. Sonuç açıktır. Kongre'de çoğunluk yoktur. Bu nedenle ülke Kasım ayında seçimleri tekrarlamaya mahkumdur" dedi.

İspanya, son seçimde Pedro Sanchez'in Sosyalist Partisi'nin seçimleri önde bitirmesine rağmen, parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ciddi bir kriz yaşamıştı. Parlamento, Sanchez'in kurduğu iki hükümete de güvenoyu vermemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya yeniden genel seçimlere gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN