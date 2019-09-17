Ömer Muhtar’ın idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti! Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar direnişin sembolü...

Libya'nın Defne bölgesinin Batnan kasabasında doğan Ömer Muhtar'ın idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti. Her zaman işgalcilere karşı savaşan ve direnen bir kişilik olan Ömer Muhtar ilk eğitiminin de babasından aldı. İtalyanlara karşı sergilediği direnişle Libya'da ulusal kahraman haline gelen Ömer Muhtar'ın mücadelesi Hollywood'un da dikkatini çekti. İslamiyet'in doğuşu konulu "Çağrı" filmiyle tanınan Suriyeli yönetmen Mustafa Akkad, "Çöl Aslanı" (1981) filminde Muhtar'ın İtalyanlara karşı sergilediği mücadeleyi izleyicilerle buluşturdu.

İşte Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar ile ilgili tüm merak edilenler…