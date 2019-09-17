Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Ömer Muhtar’ın idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti! Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar direnişin sembolü...

’ın idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti! lakaplı Ömer Muhtar direnişin sembolü...

’da İtalyan güçleri karşısında sergilediği direniş ile sembole dönüştü. lakaplı ’ın idam edilmesinin üzerinden 88 yıl geçti. Libya’nın Defne bölgesinin Batnan kasabasında 1862 yılında dünyaya gelen Ömer Muhtar birçok konunun öncüsü olmuştur. Her zaman işgalcilere karşı savaşan ve direnen bir kişilik olan Ömer Muhtar rahmet ve minnetle anılıyor. İşte Ömer Muhtar ile ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 10:03
Ömer Muhtar’ın idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti! Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar direnişin sembolü...

'nın Defne bölgesinin Batnan kasabasında doğan 'ın idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti. Her zaman işgalcilere karşı savaşan ve direnen bir kişilik olan Ömer Muhtar ilk eğitiminin de babasından aldı. İtalyanlara karşı sergilediği direnişle Libya'da ulusal kahraman haline gelen Ömer Muhtar'ın mücadelesi Hollywood'un da dikkatini çekti. İslamiyet'in doğuşu konulu "Çağrı" filmiyle tanınan Suriyeli yönetmen Mustafa Akkad, "" (1981) filminde Muhtar'ın İtalyanlara karşı sergilediği mücadeleyi izleyicilerle buluşturdu.

İşte Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar ile ilgili tüm merak edilenler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Muhtar’ın idam edilişinin üzerinden 88 yıl geçti! Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar direnişin sembolü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN